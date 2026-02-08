ومع استمرار الضبابية والغموض حول مستقبل رونالدو وإمكانية عودته إلى أوروبا أو بحثه عن تحدٍ جديد، يظل الهدف السعودي واضحا وهو الحفاظ على الزخم العالمي ورفع جودة التنافس.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن صلاح قد يحصل على راتب يصل إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليا مع ليفربول إذا انتقل إلى الدوري السعودي.

ولم يحدد التقرير اسم النادي المحتمل الذي قد يضم اللاعب، سواء النصر أو ناد آخر، ليكون واجهة جديدة للمسابقة خلفا لرونالدو.

وأشارت التقارير إلى أن الدوري السعودي يرى في صلاح الخيار الأنسب، خصوصا أن رونالدو يتقاضى راتبا أسبوعيا يناهز 3.35 مليون جنيه إسترليني، مقابل نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لصلاح مع ليفربول، مع إمكانية ارتفاعه إلى قرابة 1.2 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا في حال الانتقال.

يُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027، غير أن تقارير رجّحت إمكانية رحيله بنهاية الموسم الحالي، في ظل توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.