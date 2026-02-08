وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر للوافد الجديد جيرمان بيرتراميه، ليقود إنتر ميامي الأميركي إلى التعادل 2-2 مع برشلونة الإكوادوري، في مباراة ودية أقيمت، السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد في العاصمة كيتو.

وافتتح ميسي التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 31، بعد انطلاقة فردية من وسط الملعب، راوغ خلالها مدافعين قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى من مشارف منطقة الجزاء، إلى الشباك، مسجلا أول أهدافه في عام 2026.

هذا الهدف أعاد ذكريات أهدافه "الخارقة" خلال فترة تألقه مع نادي برشلونة الإسباني، واعتبره جماهير "البرغوث"، بصمة أكد فيها جاهزيته للمونديال المقبل.

ونجح برشلونة الإكوادوري في إدراك التعادل عبر جواو روخاس، قبل أن يعيد ميسي التقدم لإنتر ميامي بصناعة هدف ثان في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، استثمره بيرتراميه بنجاح.

واستكمل الفريقان المباراة بتقاسم النتيجة، في لقاء ودي منح الجهازين الفنيين فرصة الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.