وأوضح أبو عبيد، في تصريحات تلفزيونية، أن قرار الانتقال جاء بناء على رغبة اللاعب الشخصية، مشيرا إلى أن الفاخوري بحث في المقام الأول عن فرصة المشاركة أساسيا، وهو ما اعتبره متوافرا بشكل أكبر في عرض بيراميدز، إلى جانب اعتبارات تتعلق بمرحلة اللاعب العمرية المبكرة وطبيعة الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

وأشاد رئيس الحسين إربد باحترافية النادي الأهلي خلال مسار المفاوضات، لافتا إلى زيارة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، إلى الأردن، في خطوة عكست جدية النادي في التعاقد مع اللاعب، مؤكدا أن المفاوضات استمرت حتى المراحل الأخيرة.

وأشار أبو عبيد إلى أن عرض بيراميدز كان أقل ماليا بنسبة محدودة، إلا أن الامتيازات الفنية وضمانات التطور التي تضمنها العرض، إضافة إلى دور أسرة اللاعب، أسهمت في ترجيح كفة النادي المصري الآخر.

ونفى رئيس نادي الحسين إربد ما تردد عن انسحاب بيراميدز من الصفقة في اللحظات الأخيرة، موضحا أن تأخير توقيع العقود كان مرتبطا بإجراءات قانونية ومراجعة البنود قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.