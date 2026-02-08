وانتهت المباراة بخسارة رين 3-1، وسقط جاكيه ‌سقوطا خطيرا ​في الشوط الثاني من المباراة وبدا عليه الألم الشديد أثناء مغادرته الملعب.

وقال حبيب بييه مدرب رين للصحفيين بعد المباراة "أصيب جيريمي في كتفه، أما ​عبد ‍الحميد (آيت بودلال وهو لاعب رين آخر أصيب في نفس المباراة) فكانت إصابته عضلية".

وأضاف: "سنرى ما ‍سيحدث، ⁠لكن إصابتيهما خطيرتين فعلا".

ووافق ليفربول، الإثنين الماضي، على ضم جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) لكن المدافع ‌البالغ من العمر ‍20 عاما سيبقى ‍مع رين حتى نهاية الموسم.

ويستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز السادس ‌مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، الأحد، في غياب 4 مدافعين هم جيوفاني ليوني وجو غوميز وجيريمي فريمبونغ وكونور برادلي بسبب الإصابات.