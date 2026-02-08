وكان هال سيتي متأخرا بنتيجة 3-1 على ملعبهم، قبل أن تتوقف المباراة بسبب دخول سنجاب إلى الملعب.

وفي الدقيقة 54، كتب نادي هال عبر حسابه على منصة "إكس": "توقف في اللعب بسبب سنجاب مُزعج".

وبدا أن بعض اللاعبين تعاملوا مع الموقف بروح مرحة، بينما كان السنجاب يركض عبر أرضية الملعب.

واستؤنف اللعب سريعا، لكن السنجاب عاد بعد خمس دقائق فقط.

ورغم تأخر فريقهم 3-1، أبدى مشجعو هال سيتي بدورهم استمتاعهم بالمشهد، وخصوصا عندما عبر السنجاب خط المرمى، حيث هتف كثيرون بفرح، وكأن فريقهم سجّل هدفا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان هال سيتي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 24 عبر أولي ماكبيرني.

وربما توقع مشجعو الفريق المضيف أن تكون ثقة بريستول سيتي مهزوزة، خاصة بعد خسارته الثقيلة 5-0 على أرضه أمام ديربي كاونتي في نهاية الأسبوع الماضي.

لكن بريستول سيتي عاد بقوة، وتقدم 2-1 مع نهاية الشوط الأول، بفضل هدفي روب أتكينسون وروس ماكروري.

وبعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عزز إميل ريس ياكوبسن النتيجة إلى 3-1.

وقلّص هال الفارق في الدقيقة 78 عن طريق كيران دويل، إلا أن بريستول سيتي صمد حتى النهاية وحقق الفوز بنتيجة 3-2.