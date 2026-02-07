ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيحل ضيفا على فالنسيا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 29، ثم أضاف زميله لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 83 تكفل مارك بيرنال بتسجيل الهدف الثالث لفريق برشلونة.

مدرب ريال مدريد: لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا

من جهته، أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن فريقه "ما يزال بعيدا" عن بلوغ أفضل مستوياته، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فالنسيا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أربيلوا، الذي تولى تدريب ريال مدريد قبل نحو شهر خلفا لتشابي ألونسو، إن تركيزه ينصب بالكامل على العمل والتطوير، مشيرا إلى أن الفرق الكبرى تحتاج إلى الالتزام بالتفاصيل من أجل تحقيق الانتصارات بشكل مستمر.

وأضاف المدرب الإسباني، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت: "أركز على العمل فقط. الفرق الكبيرة يجب أن تقوم بالأشياء بشكل صحيح إذا أرادت الفوز"، مؤكدا أن الفريق بحاجة إلى القدرة على تنفيذ عدة أفكار في الوقت نفسه وبعقلية موحدة.

وأوضح أربيلوا أن هذه المرحلة تتطلب عملا شاقا وساعات طويلة من التحضير، قائلا: "هذا سيأتي من خلال العمل الجاد. الأجواء داخل الفريق لا تزال جيدة كما كانت دائما".

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويسعى لمواصلة الضغط في سباق المنافسة على اللقب، رغم اعتراف مدربه بأن الفريق لا يزال في مرحلة البناء والتحسن.