وتلقى توتنهام ضربة موجعة في الشوط الأول بعدما حصل كريستيان روميرو على بطاقة حمراء لتدخله العنيف على كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد.

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف توتنهام وسجل هدف التقدم عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر يونايتد الهدف الثاني عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد توتنهام عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان هذا الانتصار هو الرابع على التوالي لمانشستر يونايتد، والثاني عشر له في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثماني.

في المقابل كانت هذه الخسارة هي العاشرة لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثماني.