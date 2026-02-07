وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن نيوكاسل كان قد تحرك للتعاقد مع إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت، في إطار بحثه عن بديل محتمل للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، قبل أن يوافق في نهاية المطاف على بيع الأخير إلى ليفربول، لتتجه صفقة إيكيتيكي أيضا إلى ملعب أنفيلد.

ورغم التساؤلات التي أثيرت حول حجم الدقائق التي قد يحصل عليها اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، في ظل إعادة بناء خط هجوم ليفربول، نجح إيكيتيكي سريعا في فرض نفسه، حيث رفع رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم، بعدما سجل ثنائية في الفوز الكبير على نيوكاسل بنتيجة 4-1 الأسبوع الماضي.

وقال إيكيتيكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إن قرار اختيار ليفربول لم يكن معقدا، موضحا: "ليفربول هو بطل الدوري في الموسم الماضي. عندما تتلقى عرضا من أفضل فريق في إنجلترا، كيف يمكنك رفض ذلك؟".

وأضاف: "أسلوب اللعب وجودة اللاعبين أيضا كان لهما دور كبير. رأيت نفسي ألعب في هذا الفريق، وكنت مقتنعا بأن الأمر سيكون رائعا. بالنسبة لي، كان الخيار الأفضل، وكان قرارا سهلا للغاية".

شراكة "فتاكة"

وشهدت مباراة نيوكاسل تألق الشراكة الهجومية بين إيكيتيكي وفلوريان فيرتز، الذي صنع الهدف الأول من ثنائية المهاجم الفرنسي، حيث بدأت صفقتا الصيف في تشكيل ثنائي هجومي لافت.

ونجح الثنائي حتى الآن في الاشتراك في ستة أهداف بجميع المسابقات هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى لأي ثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، أثنى الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر على انسجام الثنائي، وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أنهما يكملان بعضهما البعض بشكل رائع. كلاهما يمتلك موهبة كبيرة، والجميع يمكنه رؤية إمكانياتهما".

وأضاف: "يعشقان اللعب بالتمريرات الثنائية وصناعة الفرص في مساحات ضيقة، وهذا أمر رائع لأنه يسمح لهما بصناعة الأهداف والتمريرات الحاسمة في لحظة واحدة".

وختم ماك أليستر بالقول: "أنا سعيد لهما، لكن الأهم أننا كفريق نواصل التطور، وهذا ما نطمح إليه جميعا".