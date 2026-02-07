وانضم أرنولد في الصيف الماضي من ليفربول إلى ريال مدريد لكن عانى اللاعب من الإصابات التي طغت على ظهوره مع النادي الملكي وتضاربت التقارير حول وضعه في "البرنابيو" ولم يلعب اللاعب البالغ من العمر 27 عاما منذ أوائل ديسمبر بسبب الإصابة.

وزعمت تقارير في وقت سابق أن المدرب الجديد لريال مدريد ألفارو أربيلوا قد طلب من أرنولد البحث عن ناد جديد هذا الصيف لكن تقارير أخرى أكدت أن هذا غير صحيح وأن اللاعب يحظى بدعم مدربه.

ووفقا لشبكة "TEAMtalk" الإنجليزية فإن ليفربول لا يفكر على الإطلاق في مسألة استعادة خدمات ترينت ألكسندر أرنولد خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال مصدر مطلع في ليفربول للشبكة المذكورة: "ترينت ليس من بين الأسماء المطروحة للنقاش في النادي حاليا وهذا ليس تقليلا منه لكن النادي استثمر في كونور برادلي وغيريمي فريمبونغ وراض عن خياراته"".

وأضاف: "هل يمكن أن يتغير الوضع إذا أصبح أرنولد متاحا في سوق الانتقالات؟ لا شيء مستحيل في عالم كرة القدم لكن من الصعب جدا تخيل ذلك".

يذكر أن الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد من كثرة الإصابات منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادما من ليفربول الصيف الماضي حيث اقتصرت مشاركاته مع الفريق على 16 مباراة فقط حتى الآن.