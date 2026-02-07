وظهر روزينيور في لقطات تلفزيونية خلال عمليات إحماء اللاعبين بملعب الإمارات، قبل المباراة التي خسرها تشلسي أمام مضيفه أرسنال 0-1، وهو يُطالب أحد مساعدي أرتيتا بالذهاب إلى نصف ملعبه.

وفسر روزينيور الواقعة خلال مؤتمر صحفي، الخميس، قائلا: "طلبت منه، ربما بغير أدب، أن يتأكد من كونه في نصف ملعبه".

وتابع: "أنا لست هنا لممارسة ألعاب الذكاء، إنه فقط ما أظنه الحق والاحترام، هناك قيم محددة في كرة القدم، وفي هذه اللحظة لم أعتقد أن فريقي حظي بالاحترام الكافي".

ورغم ذلك فإن أرتيتا رد على روزينيور قائلا: "لا أعرف ما إذا كان يُبالغ في ردة فعله، إنه رأيه".

وأضاف: "بوضوح، نحن نحترم الجميع، وفي أي مرحلة، إذا قام أحد أفراد طاقمنا بالذهاب إلى نصف ملعب تشلسي، فنحن نعتذر عن ذلك، وهذا ما في الأمر".

وتابع: "الأمر شائع في كرة القدم، خاصة بالنسبة لحراس المرمى لأنه يتعين عليهم ركل الكرة لمسافات بعيدة".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "أحيانا لا يمكنك أن تلتزم بنصف ملعبك، لأنك لا يمكنك أن تكون حذرا بشأن كل شيء".

وقال أيضا: "نحن بشر ونتفاعل مع أي شيء، وهذا طبيعي أن تحاول أن تقدم النموذج الصحيح، وإذا كانت هذه هي النية فلا بأس".

وكان أرتيتا مترددا بشكل واضح في التفاعل مع تصريحات روزينيور، وفي مرحلة ما رفض الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان سيعدل أساليب إحماء فريقه.

وفي وقت لاحق، واجه المدرب ضغطا، حول ما إذا كان يعتقد أن الأندية المنافسة لا تحاول زعزعة استقرار فريقه المتصدر، ليرد قائلا: "لا أعرف، ليس لدي أي فكرة، لا أعتقد أن ذلك كان معتمدا على الإطلاق".

وقال أيضا: "سأتفاعل مع الأمور التي أعتقد أنها تتعلق بفريقي، وما هو أفضل للفريق والنادي، هذا أمر مؤكد".