والجمعة ذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أن الركراكي قرر التنحي عن تدريب المغرب وتقدم باستقالته إلى الجامعة، ذلك بعد الهزيمة أمام منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي.

ومنذ أحداث المباراة النهائية، ظل مصير الركراكي مع المغرب محور حديث العديد من الوسائل الإعلامية العالمية.

وذكرت التقارير أن المدير الفني "تأثر بشكل كبير بخسارة النهائي"، وبـ"الضغط الكبير الذي رافق مسار المنتخب في البطولة"، إلى جانب الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2026.

لكن الجامعة الملكية المغربية ذكرت في بيان رسمي، أنها "تنفي نفيا قاطعا ما راج في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تقديم مدرب المنتخب الوطني السيد وليد الركراكي استقالته من مهامه".

وتولى الركراكي تدريب المنتخب المغربي منذ أغسطس 2022، وقاده إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويستعد "أسود الأطلس" لخوض غمار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي.