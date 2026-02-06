وفي مؤتمر صحفي عقد أمام مكاتب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ميامي، دعت المنظمات المشجعين الأجانب إلى توخي الحذر الشديد، ومطالبتهم بحمل وثائق الهوية الرسمية وتسجيل بيانات سفرهم لدى قنصليات بلادهم قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لحضور البطولة المقررة في يونيو المقبل، وفق صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

وقالت المنسقة في "لجنة أميركا لخدمة الأصدقاء" ياريليز زامورا: "نحث الزوار والسياح على اتخاذ قرار محسوب بشأن قدومهم من عدمه".

كما قال المتحدث باسم "ائتلاف فلوريدا للمهاجرين" توماس كينيدي: "ما لا نريده هو تعرض المشجعين للمضايقات من قبل سلطات الهجرة أثناء محاولتهم حضور المباريات"، مؤكدا السعي للحصول على ضمانات بعدم تنفيذ حملات مداهمة عشوائية في محيط الملاعب.

وأوضح المنظم في اتحاد الحريات المدنية الأميركي داريل غوميز، أن الهدف من التحذير هو تقديم "مراجعة واقعية" لاحتمالات مواجهة الزوار للتميز العرقي أو الاحتجاز، خاصة في ظل القوانين الصارمة التي تتبناها ولاية فلوريدا ضد المهاجرين.

غياب الرد الرسمي

وامتنع ممثلو الفيفا واللجنة التابعة للبيت الأبيض المكلفة شؤون كأس العالم، عن التعليق على هذه التحذيرات.

وكان المدير التنفيذي للجنة البيت الأبيض أندرو جولياني، قد صرح في ديسمبر الماضي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا يستبعد أي إجراء يساهم في تأمين المواطنين الأميركيين"، ممتنعا عن نفي إمكانية وقوع مداهمات للهجرة خلال البطولة.

وتعد فلوريدا من أكثر الولايات الأميركية تشددا في ملف الهجرة، حيث تنسق السلطات المحلية مع الإدارة الفيدرالية لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي.

تحديات السفر والتأشيرات

وأثارت المنظمات مخاوف إضافية تتعلق بحظر السفر المفروض على بعض الدول.

ورغم الاستثناءات التي منحتها إدارة ترامب للاعبين والمدربين، فإن هذه الإعفاءات لم تشمل المشجعين من دول مثل هايتي التي تأهلت للبطولة لأول مرة منذ نصف قرن.

ورغم تحذيرات سفر مماثلة أصدرتها منظمات حقوقية عام 2023 احتجاجا على سياسات حاكم الولاية رون ديسانتيس، فإن بيانات الولاية أظهرت عدم تأثر القطاع السياحي، حيث سجلت فلوريدا أرقاما قياسية في عدد الزوار، ووصف ديسانتيس تلك التحذيرات في حينها بأنها "مجرد نكتة".

ومن المقرر أن تستضيف فلوريدا 7 مباريات ضمن منافسات مونديال 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.