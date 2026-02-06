ويختتم الجيش الملكي، أول فريق مغربي يحرز اللقب القاري المرموق عام 1985، مبارياته في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، بمواجهة الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبا، يوم 15 فبراير.

وكشف النادي عن وجود أزمة تتعلق باستخراج تأشيرات السفر الخاصة بجماهيره، التي ترغب في مؤازرة الفريق في اللقاء الذي سيقام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتب الجيش الملكي على حسابه في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، الخميس: "بعد ورود عدد من الشكاوى التي تفيد برفض عدد من طلبات الحصول على التأشيرة الخاصة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية، من أجل مساندة النادي في مباراته أمام الأهلي المصري، برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، قامت إدارة الجيش الملكي بالتدخل لدى قنصلية سفارة جمهورية مصر العربية".

وأضاف البيان: "وبناء على ذلك، تلقت إدارة النادي وعودا من طرف مسؤولي القنصلية من أجل تسريع دراسة الطلبات والإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرة لفائدة جماهير النادي، قصد تمكينها من التنقل ودعم الفريق في هذه المباراة المهمة".

ويستعد الجيش الملكي لملاقاة ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، بعد غد السبت، في الجولة الخامسة بالمجموعة، التي تشهد مباراة أخرى بين الأهلي ومضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في اليوم ذاته.

ويتربع الأهلي على قمة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الجيش الملكي ويانغ أفريكانز، فيما يتواجد شبيبة القبائل في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يصعدان إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.