وشهدت المباراة تألقا لافتا لمرموش الذي سجل هدفين، ليضرب الفريق السماوي موعدا مرتقبا في ملعب ويمبلي أمام أرسنال، الشهر المقبل.

جاء الهدف الأول لمرموش بعد أن حالفه التوفيق، حيث ارتدت الكرة من قدمه بعد تدخل من المدافع دان بيرن لتسكن الشباك.

ولم يتأخر الهدف الثاني طويلا، حيث استغل مرموش تمركزا مثاليا داخل منطقة الجزاء ليتابع برأسه كرة شتتها كيران تريبيير بشكل غير متقن من مسافة قريبة.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز تيجاني رايندرز تقدم سيتي بالهدف الثالث، بينما سجل أنتوني إيلانغا هدف نيوكاسل الوحيد قبل مرور ساعة من اللعب.

وكان مرموش قريبا من تسجيل "هاتريك" تاريخي، إلا أن تسديدته علت العارضة في اللحظات الأخيرة.

ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن مرموش قوله: "بالطبع أعتقد أن الهدف الأول جاء من حظ جيد جدا".

لكنه أضاف: "أحاول دائما القيام بالتحركات والتواجد في المكان المناسب، وأنا سعيد جدا بتسجيل هدفين ومساعدة الفريق على الوصول إلى النهائي".

وعن إهدار فرصة تسجيل 3 أهداف (هاتريك) أوضح مرموش: "كنت أتمنى تسجيل هاتريك اليوم أيضا، لكنني سعيد جدا بتسجيل هدفين، هذا يمنحنا، كفريق كامل، الثقة للفوز بالمباراة".

كما أشاد نجم منتخب مصر بروح الفريق داخل مانشستر سيتي، قائلا:"أظهرنا عقلية رائعة وكنا متحدين جدا كفريق، منذ الدقيقة الأولى كنا مركزين تماما على المهمة، وأعتقد أننا أظهرنا شخصيتنا وشغفنا في هذه المباراة. نحن سعداء للغاية بالوصول إلى النهائي".

ويتطلع مرموش الآن إلى تحقيق أول بطولة رسمية له مع مانشستر سيتي، موضحا: "هذا أحد أكبر الأندية في العالم ونحن هنا من أجل الفوز بالألقاب، نبذل قصارى جهدنا كل يوم للوصول إلى هذه النهائيات وتحقيق البطولات".