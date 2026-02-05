ويبرز الهلال كأكبر المستفيدين من فترة الانتقالات الشتوية، حيث خطف "الزعيم" الأضواء بتعاقده مع القناص الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة النجم السابق لاتحاد جدة.

وتصدر الهلال قائمة التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بضمه 7 لاعبين، هم الإسباني بابلو ماري، وسلطان مندش، ومراد هوساوي، وريان الدوسري، والفرنسيين قادر ميتير وسايمون بوابري.

في المقابل، شهدت تشكيلة الهلال "غربلة واسعة" برحيل أسماء ثقيلة، أبرزها علي البليهي، وعبد الله الحمدان، وعبد الله رديف، بالإضافة إلى مغادرة البرتغالي جواو كانسيلو ومحمد القحطاني وعبد الإله المالكي والبرازيلي كايو سيزار.

أما القطب الآخر في العاصمة، النصر، فقد اختار الهدوء والتركيز بضم الثنائي العراقي حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان، مقابل رحيل البرازيلي ويسلي وهارون كمارا.

وفي المقابل، أعاد الاتحاد ترتيب أوراقه الهجومية، برحيل بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي ومعاذ فقيهي وفواز الصقور، ليعوضهم بالهداف المغربي يوسف النصيري والفرنسي جورج إيلينيكنا، مع استعادة طلال حاجي وفرحة الشمراني.

أما الشباب فقد تحول إلى خلية نحل بضم 7 أسماء بارزة عبر الإعارة والتعاقد، شملت علي البليهي، وفواز الصقور، وهارون كمارا، وعلي الأسمري، والأردني علي العزايزة، ومحمد الثاني، وباسل السيالي، في حين ودع الثنائي نواف الصعدي، ونواف الغليميش.

ولم يغب التعاون عن المشهد، حيث سجل نشاطا قياسيا بضم 7 لاعبين جدد هم محمد القحطاني، والبرازيلي غابرييل تيكسيرا، وفهد الرشيدي، وكشيم القحطاني، والبلغاري مارين بيتكوف، وقاسم لاجامي، وسيف رجب، مقابل رحيل الرباعي سلطان مندش، والفرنسي رومان فيفر، ومحمد العقل، ووليد الأحمد.

وعلى ذات النهج، عزز نادي الخلود صفوفه بـ7 صفقات، شملت الغيني منصور كمارا، وعبد الله آل عجيان، والإنجليزي آدم بيرين، والليتواني إدغاراس أوتكوس، وراشد عناد، والإسباني إيكر كورتاخارينا، وراكان بن جمعان، مع مغادرة النيجيري ويليام تروست إيكونغ.

وفي المنطقة الشرقية، تحرك نادي الخليج بقوة لضم خماسي جديد، هم حسين العيسى، وبدر منشي، وفيصل البكر، وثامر الخيبري، وعلي السالم، مودعا مراد هوساوي وريان الدوسري، وعلي الشعفي، وحسين السلطان.

بينما شهد نادي النجمة حراكا لافتا بضم 6 لاعبين، يتقدمهم المصري نبيل عماد (دونغا)، وخالد السبيعي، والأرجنتيني غونزالو رودريغيز، وماجد دوران، ومحمد العقل، والبرازيلي فيليب كاردوسو، مقابل رحيل مجموعة ضمت عمار النجار، وفيصل المطيري، والكندي روميل كيوتو، وعبد الواحد النخلي، والمغربي جواد اليامق، والهندوراسي ديبي فلوريس.

أما نادي الأخدود فقد أنعش صفوفه بالرباعي النرويجي توكماك نغوين، ومعاذ فقيهي، والإسباني إيفان نيو، وخالد اللزام، مع رحيل الكرواتي بلاز كرام، وعلي السالم، والبرازيلي بيتروس.

وبدوره دعم نادي الرياض قائمته بضم عبد الإله الخيبري، وريان البلوشي، والروماني إنيس سالي، وفيصل الصبحي، مقابل رحيل طلال حاجي وفرحة الشمراني وسعود زيدان.

واكتفى الأهلي بضم البرازيلي ريكاردو ماتياس، ورحيل 4 لاعبين من بينهم فهد الرشيدي، وعبد الله العمار، وتعاقد الفيحاء مع معاذ الحبيب، وعبد الله رديف، وانضم لنادي ضمك البلجيكي جوناثان أوكيتا، ونواف الصعدي، ومحمد الصلخدي، بينما استقطب الحزم النيجيري يوسف أومارو، وعبد الله العمار.

وضم القادسية وليد الأحمد، واستقطب نيوم أيمن فلاتة، ونواف الغليميش، بينما كان الهدوء سمة ناديي الفتح الذي اكتفى برحيل الكاميروني كارل توكو إيكامبي، والاتفاق الذي شهد مغادرة ماجد دوران فقط.