وقدم صاحب الأرض أداء متكاملا في الشوط الأول، حيث سجل تيجاني ريندرز الهدف الثالث. وسيواجه سيتي فريق أرسنال على ملعب ويمبلي في 22 مارس، في مواجهة تجمع المدرب بيب غوارديولا بمساعده السابق ميكل أرتيتا.

وبعد خسارته 2-صفر ذهابا، تلقى نيوكاسل ضربة مبكرة في ملعب الاتحاد، بعدما انحرفت تسديدة مرموش واصطدمت بالمدافع دان بيرن قبل أن تهز الشباك في الدقيقة السادسة.

وأضاف الدولي المصري الهدف الثاني بضربة رأس من مسافة قريبة، بعد تمريرة عرضية من أنطوان سيمينيو، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا مع مانشستر سيتي، منها خمسة أهداف في مرمى نيوكاسل على ملعب الاتحاد.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل سيتي الهدف الثالث، بعدما قدم سيمينيو تمريرته الحاسمة الثانية في المباراة، ممهدا الطريق أمام ريندرز لهز الشباك.

وقلص نيوكاسل الفارق بعد نحو ساعة من اللعب، عندما أظهر البديل أنتوني إيلانجا مهارة فردية لافتة، ونجح في خلق مساحة للتسديد، قبل أن يطلق كرة مقوسة سكنت شباك جيمس ترافورد، حارس سيتي.

وأهدر إيلانجا فرصتين خطيرتين لتقليص الفارق، إحداهما من أمام المرمى مباشرة، في حين سدد إرلينغ هالاند كرة ارتطمت بالقائم.