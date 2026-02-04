وقالت شيندرلاين لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليومية في مقابلة نشرت مساء الثلاثاء: "المقاطعة أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا".

وأضافت: "لقد اتفقنا على هذا الأمر داخل الحكومة، وعندما يتعلق الأمر بالمقاطعة، نقول: نحن لا ندعمها. علاقتنا مع الولايات المتحدة تبنى على أسس السياسة الخارجية، وهذا مستوى مختلف".

وتابعت: "لا يجب استغلال الرياضة لهذا الغرض، ويجب أولا وقبل كل شيء التركيز على المنافسة نفسها".

وأوضحت شيندرلاين أن بطولة كأس العالم القادمة لن تقام في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا في كندا والمكسيك.

وأضافت أن الحكومة على دراية بالنقاش الدائر حول المقاطعة، خاصة بسبب نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضم غرينلاند والعملية العسكرية في فنزويلا مطلع يناير.

وكان أوكي جوتليش، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيس نادي سانت باولي، قد صرح مؤخرًا بضرورة إجراء نقاش حول المقاطعة على الأقل.

لكن شيندرلاين أكدت: "القرار بيد الاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأننا نحترم استقلالية الرياضة".

واختتمت بالقول: "في النهاية، يجب على الرياضة أن تقرر كيفية التعامل مع مثل هذا الوضع، وليس السياسة".