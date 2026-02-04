ودخل النادي الكتالوني اللقاء بحذر أمام الفريق الذي أطاح بريال مدريد في الدور السابق، واعتمد المدرب هانسي فليك على تشكيلة شهدت عودة المدافع رونالد أراوخو إلى التشكيل الأساسي بعد غياب طويل، إلى جانب تواجد النجم الصاعد لامين يامال والإنجليزي ماركوس راشفورد.

وبدأت المباراة بسيطرة ميدانية لبرشلونة، لكن ألباسيتي أظهر شجاعة دفاعية وتنظيما جيدا حال دون وصول المهاجمين إلى المرمى خلال أول 30 دقيقة.

ومع حلول الدقيقة 39، نجح لامين يامال في فك الشفرة الدفاعية بعد استغلال خطأ في التمرير من لاعبي ألباسيتي، حيث استلم تمريرة من فرينكي دي يونج وسدد كرة زاحفة سكنت الزاوية البعيدة للحارس راؤول ليزواين، لينهي برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه لتعزيز النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 57 عبر المدافع رونالد أراوخو، الذي ارتقى لعرضية من ركلة ركنية وحولها برأسه داخل الشباك، محتفلا بعودته القوية إلى الملاعب.

وشهدت المباراة تألقا لافتا لحارس ألباسيتي راؤول ليزواين، الذي تصدى لعدة كرات خطيرة من داني أولمو وماركوس راشفورد وفيران توريس، مانعا برشلونة من تسجيل نتيجة أكبر.

وقبل نهاية اللقاء بـ15 دقيقة، تعرض رونالد أراوخو لإصابة أجبرت هانسي فليك على استبداله بالمدافع جول كوندي.

ومن جانبه، لم يستسلم ألباسيتي وحاول تقليص الفارق، حيث سجل هدفا في الدقيقة 84 عبر جيفيتي، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، سجل خافي مورينو هدفا شرفيا لفريق ألباسيتي.