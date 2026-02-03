وذكرت الجامعة، في بلاغ لها، أنها توصلت بقرارات لجنة الانضباط المتعلقة بالوقائع التي شهدها لقاء "أسود الأطلس" و"الأسود غير المروضة" والمتمثلة في انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي من المباراة واقتحام جماهيره لأرضية الملعب وما ترتب عن ذلك من فوضى وأعمال شغب أثرت على سير النهائي.

وقالت الجامعة إنها قررت استئناف العقوبات "بالنظر إلى أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا تتناسب مع حجم وخطورة هذه الأحداث، كما أكدت على ذلك المراسلة الرسمية التي بعث بها رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وحرصا منها على صون جميع الحقوق التي يكفلها القانون".

والخميس الماضي، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العقوبات الخاصة بالنهائي الذي أقيم في 18 من يناير الماضي بالعاصمة الرباط.

وجاءت العقوبات كالآتي:

عقوبات السنغال

إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، ولما تسبب فيه من إساءة لسمعة اللعبة، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار. إيقاف إيليمان نداي لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم. إيقاف إسماعيلا سار لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم. تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، بالإضافة إلى 300 ألف دولار أخرى بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه والجهاز الفني، و15 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك المنتخب، عقب حصول 5 من لاعبيه على إنذارات.

عقوبات المغرب

رفض احتجاج المغرب المقدم ضد الاتحاد السنغالي. إيقاف أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ، تطبق في حالة تكرار المخالفة خلال عام. إيقاف إسماعيل صيباري لاعب المغرب لمدة 3 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار. تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب خلال المباراة المشار إليها، بالإضافة إلى 100 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بعدما اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلوا عمل الحكم، و15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهير المغرب لأشعة الليزر خلال المباراة (مجموع 315 ألف دولار).

ماذا حدث؟

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب حكم اللقاء جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملاءه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلًا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانغا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.