وكشف نورشيلاند على موقعه الإلكتروني الرسمي، ضم إبراهيم عادل، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يسمح له بشراء لاعب المنتخب المصري بصورة نهائية.

وذكر موقع نورشيلاند أن إبراهيم عادل ولد في بورسعيد، وانتقل لصفوف بيراميدز المصري في سن السادسة عشرة، حيث لعب لمدة سبع سنوات مع الفريق حتى صيف عام 2025.

أضاف موقع النادي "بدأ إبراهيم عادل مسيرته الاحترافية في سن الثامنة عشرة، وتطور أداؤه بشكل ملحوظ، مقدما أداء رائعا في مركز الجناح الأيسر خلال موسم 2024 - 2025.

أوضح نورشيلاند "شارك إبراهيم عادل في 32 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها 14 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وتوج موسمه المميز بوصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي".

وساهم عادل في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 3 - 2 على الفريق الجنوب إفريقي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، كما حل اللاعب في المركز الثالث بقائمة هدافي البطولة القارية آنذاك برصيد 6 أهداف.

وبعد هذا التتوبج، انتقل إبراهيم عادل للجزيرة، حيث كان عنصرا أساسيا معه حتى تم اختياره للمنتخب المصري الذي شارك في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب مؤخرا.

وشارك إبراهيم عادل في 4 لقاءات مع منتخب بلاده من أصل 7 مباريات، منها مباراتان تواجد خلالهما في القائمة الأساسية للفريق، الذي بلغ نهائيات كأس العالم 2026 في الصيف المقبل، ليصل مجموع مشاركاته مع منتخب (الفراعنة) 21 مباراة، أحرز خلالها ثلاثة أهداف.

وخاض إبراهيم عادل 9 مباريات مع المنتخب الأولمبي المصري، حيث شارك معه بأولمبياد باريس 2024، وحصل معه على المركز الرابع، وهو نفس الترتيب الذي حصل عليه مع المنتخب الأول في أمم أفريقيا 2025.

وخلال تواجده في أولمبياد باريس، لفت إبراهيم عادل الأنظار، بعدما أحرز هدفي منتخب مصر الأولمبي خلال انتصاره 2-1 على نظيره الإسباني في مرحلة المجموعات.

أضاف نورشيلاند أنه من المتوقع أن ينضم إبراهيم عادل للفريق الأسبوع المقبل، فور الموافقة على تصريح العمل الخاص به.

ويحتل نورشيلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة، علما بأنه توج بلقب المسابقة للمرة الأخيرة موسم 2011 - 2012.