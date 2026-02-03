وقال بنزيمة، الذي سيرتدي الرقم 90 مع الهلال، إنه سيظل يشعر "بالامتنان والاحترام" لتجربته مع الاتحاد.

وكتب بنزيمة عبر ⁠حسابه على منصة إكس "شكرا للنادي وللطاقم الإداري ولزملائي في الفريق وخاصة الجماهير على الترحيب الحار والحب والدعم الذي غمرتموني به يوميا".

وأضاف: "منحتني هذه الرحلة الكثير على الصعيدين الشخصي والمهني. أغادر وأنا مرفوع الرأس، فخورا بارتداء هذه الألوان وبكل ما حققناه معا".

وأعلن الهلال الإثنين تعاقده مع بنزيمة في صفقة انتقال مجانية، بعد إنهاء عقده مع الاتحاد ‌حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وستكون التجربة هي الثانية لبنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، في السعودية بعدما قاد الاتحاد للفوز بثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي، وسيمتد عقده مع الهلال لمدة عام ونصف.

وذكر الاتحاد ‌في بيان: "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية بين النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيمة".

وكان عقد بنزيمة (38 عاما) مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعدما انضم للفريق في صفقة مجانية في صيف 2023، بعد 14 عاما قضاها مع ريال مدريد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خطوة الانتقال إلى الهلال جاءت بعد رفض بنزيمة العرض المقدم له لتمديد تعاقده مع الاتحاد.

وسجل بنزيمة 16 هدفا في 21 مباراة مع الاتحاد بمختلف المسابقات في الموسم الحالي.

وأعاد بنزيمة لقب الدوري ‌للاتحاد في الموسم الماضي، بعدما سجل 21 ‍ هدفا في 29 مباراة، ‍ليفوز الفريق القادم من جدة بالمسابقة المحلية الأبرز للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

كما قاد بنزيمة الاتحاد للفوز بكأس ملك السعودية بعدما سجل أربعة أهداف في أربع ‌مباريات.

وكانت أهداف المهاجم، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية ليون الفرنسي حاسمة، بعدما سجل هدفين في التعادل 2-2 مع الهلال قبل الفوز عليه بركلات الترجيح في دور الثمانية، وأحرز ثنائية أخرى في الفوز 3-1 على القادسية في النهائي.

وساهمت أهداف بنزيمة، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، في فوز الاتحاد بالثنائية المحلية لأول مرة في تاريخه.

ويتصدر الهلال الدوري وله 47 نقطة متقدما ⁠بنقطة واحدة على النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس وله 34 نقطة.