وتصدر بنزيمة اهتمامات الجماهير السعودية في الأيام القليلة الماضية بعد ارتباط اسمه بنادي الهلال، في الوقت الذي دخلت فيه مفاوضات تجديد عقده مع الاتحاد طريقا مسدودا.

وستكون التجربة هي الثانية لبنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، في السعودية بعدما قاد الاتحاد للفوز بثنائية الدوري وكأس الملك في ⁠الموسم الماضي.

وقال الهلال عبر منصة إكس "كريم في معقل ‌الزعيم".

وخاض مهاجم ريال مدريد السابق (38 عاما) 83 مباراة مع الاتحاد في جميع المسابقات، سجل خلالها 54 هدفا وصنع 14 هدفا.

وكان بنزيمة قد انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023 بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد الإسباني ومن قبله ليون الفرنسي.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد قالت في وقت سابق من يوم الإثنين على حسابها في منصة "إكس": "انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الهلال لمدة عام ونصف العام".

ويعني ذلك أن اللاعب الفرنسي سيدافع عن قميص الهلال السعودي إلى غاية يونيو 2027.