وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن مصادر، إن اللاعب البالغ من العمر 38 عاما حسم انتقاله إلى الهلال في الساعات الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي.

وذكرت أن انتقال بنزيمة إلى الهلال يعد "قنبلة مدوية في الدوري السعودي"، متوقعة أن يعيد تشكيل ملامح الدوري.

من جهتها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" على حسابها في منصة "إكس": "انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الهلال لمدة عام ونصف العام".

ويعني ذلك أن اللاعب الفرنسي سيحمل قميص الهلال السعودي إلى غاية يونيو 2027.

نفس الأمر أكدته صحيفة "الرياضية" السعودية، التي قالت، على حسابها في منصة "إكس": "الفرنسي كريم بنزيما لاعبا لنادي الهلال بدءاً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

كما كشف الصحفي الرياضي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، على حسابه في منصة "إكس"، مساء اليوم: "وافق كريم بنزيمة على جميع تفاصيل عرض نادي الهلال الذي أُرسل اليوم!".

وأضاف: "الصفقة الآن رهينة بالاتفاق النهائي بين الناديين، حيث ينتظر بنزيمة ردّ نادي الهلال".

وسجل بنزيمة 54 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في 80 مباراة منذ قدومه إلى الاتحاد في صيف 2023 حاملا الكرة الذهبية.