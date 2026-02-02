وذكر المعلق ليفيد توزيمان خلال مروره على قناة "إي سبورت"، الأحد، أن النادي التركي درس خطة لجلب ميسي من إنتر ميامي في إطار اتفاق محدود لمدة 4 أشهر، هدفه الإبقاء على جاهزية اللاعب الأرجنتيني دون إرهاقه استعدادا لمونديال 2026.

وأوضح توزيمان أن ميسي "منح ضوءا أخضر مشروطا".

واشترط ميسي، بحسب توزيمان، لعب 12 مباراة فقط مع الفريق، على أن تلعب جميع المباريات في إسطنبول وتجنب المباريات خارج الأرض لتقليل الإرهاق والسفر ومخاطر الإصابة.

وقال توزيمان على الهواء: "الإدارة أكدت ذلك. أرادوا جلب ميسي من الولايات المتحدة. موقف ميسي واضح، الدوري الأميركي مرهق بدنيا، وهو لا يريد أن يصل إلى كأس العالم مصابا".

وأضاف أن ميسي سبق أن رفض عرضا من نادي الهلال السعودي، مضيفا أنه اقترح في حال وصول غلطة سراي إلى نهائي كأس تركيا فقد تحتسب تلك المباراة ضمن المباريات الـ12 المقترحة.

وذكرت التقارير الصحفية أن هذه الصفقة ليست انتقالا عاديا بل هي "مشروع خاص".

ويتوقف الدوري الأميركي عادة خلال الشتاء، ما قد يعطي النجم الأرجنتيني فرصة لإعداد نفسه ذهنيا وبذنيا قبل كأس العالم الذي ستقام مبارياته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يونيو 2026.

ويذكر أن ميسي يرتبط بعقد مع إنتر ميامي الأميركي حتى نهاية عام 2027، بعدما قاد الفريق مؤخرا للتتويج بلقب الدوري الأميركي، ويشارك حاليا في فترة إعداد للموسم الجديد مع ناديه.