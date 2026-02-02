وقال عبد الكريم، في فيديو قصير نشر على حسابات برشلونة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "رسالة خاصة لجمهور برشلونة من لاعبنا المصري الجديد حمزة عبد الكريم": "كيف حالكم يا جمهور برشلونة؟. أنا حمزة عبد الكريم، سوف أسعدكم إن شاء الله".

وأضاف: "وسوف أكون على قدر المسؤولية في حمل قميص هذا النادي".

وحصد الفيديو تفاعلا واسعا على منصات برشلونة الاجتماعية، إلى جانب عدد كبير من التعليقات المشجعة للاعب المصري الشاب.

وأعلن نادي برشلونة، الأحد، تعاقده رسميا مع حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026، مع خيار الشراء النهائي في نهاية فترة الإعارة.

وأوضح النادي الكتالوني، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق أُبرم مع النادي الأهلي في إطار تعزيز صفوف برشلونة أتلتيك بالمواهب الشابة، مشيرا إلى أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية الروتينية وقام بجولة داخل مرافق النادي، على أن يبدأ التدريبات مع زملائه خلال الأيام المقبلة.

ودخل حمزة عبد الكريم التاريخ بعدما أصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص أحد فرق برشلونة.

ويبلغ اللاعب من العمر 18 عاما، وتدرج في قطاعات الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يلفت الأنظار بمشاركته مع منتخب مصر تحت 17 عاما، لا سيما خلال ظهوره في كأس العالم للفئة العمرية نفسها.