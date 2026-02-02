والأحد، ذكرت نائبة وزير الرياضة والفنون والثقافة بجنوب إفريقيا، بيرثا بيس مابي، أن بلادها ستحتضن نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 المقرر تنظيمه في المغرب في الفترة ما بين 17 مارس و3 أبريل المقبلين.

وأوضحت المسؤولة الجنوب إفريقية في تصريحات صحفية أن بلادها سارعت إلى إعلان جاهزيتها لاستضافة المسابقة التي سيشارك فيها 16 منتخبا بعد إبلاغ المغرب بعدم رغبته في احتضان المنافسة القارية.

وبعدها بساعات، أصدرت وزارة الرياضة والفنون والثقافة في بريتوريا بيانا توضيحيا بشأن تصريحات نائبة الوزير حول استضافة "كان" السيدات.

ونفى وزير الرياضة غايتو ماكنزي ما جاء على لسان نائبته حول استضافة البطولة القارية، مؤكدا أن "المغرب ما يزال البلد المنظم الرسمي للمسابقة".

وأشار الوزير إلى أن ما ورد في تصريحات نائبته "أسيء فهمها" مضيفا أنها تمثل"استعدادا مبدئيا لدعم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حال دعت الضرورة للبحث عن ترتيبات تنظيمية بديلة".

وأكد الوزير أن أي "احتمال مستقبلي لتنظيم جنوب إفريقيا للبطولة يظل رهينا بتأكيد رسمي من الكاف والحصول على موافقة الحكومة والتأكد من جاهزية الملاعب والبنية التحتية، إلى جانب استكمال جميع الضمانات الحكومية المطلوبة".

ولم يصدر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أي توضيح بخصوص هذه التصريحات.