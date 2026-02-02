وجاءت تصريحات سباليتي عقب فوز يوفنتوس العريض على بارما 4-1، مساء الأحد، في الدوري الإيطالي، حيث أشار إلى أنه رغم كون إيكاردي مهاجماً رائعاً وشخصاً لطيفاً، لكن تجاربه السابقة معه شهدت تداخل أمور شخصية في غرفة الملابس، وهو ما دفعه لاستبعاده حينها، مؤكداً بصراحة: "نحن لا نريد إيكاردي، هل هذا واضح؟".

وأثنى سباليتي على أداء يوفنتوس أمام بارما، وخاصة جليسون بريمر الذي سجل هدفين، ووستون ماكيني الذي سجل هدفا رائعا وجوناثان ديفيد الذي سجل الهدف الرابع.

وأشار المدرب إلى الدور التكتيكي الذي يلعبه بيير كالولو في الجبهة اليمنى، مشبهاً إياه بالدور الذي كان يقوم به جيوفاني دي لورينزو في نابولي من حيث إرباك دفاعات الخصم والربط بين الخطوط، متمنياً الشفاء العاجل لقائد نابولي، بعد إصابته.

وفيما يخص الحالة البدنية لكينان يلدز، كشف سباليتي أن اللاعب شعر بآلام عضلية خلال الشوط الأول وتم استبداله بين الشوطين، مشيراً إلى أن كينان يلدز يشعر بالألم حتى أثناء المشي حالياً، مما يجعل مشاركته في المباراة القادمة الخميس موضع شك كبير في انتظار التقييم الطبي الدقيق.