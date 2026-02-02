ورفع الفريق المصري الذي اقترب من بلوغ ربع النهائي، رصيده إلى عشر نقاط وبفارق ثلاث نقاط أمام نهضة بركان، ويأتي باور ديناموس الزامبي ثالثا بأربع نقاط، إثر فوزه 1-0 على ريفرز يونايتد النيجيري رابعا بنقطة.

ووصف مدرب بيراميدز الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش انتصار فريقه بأنه "مهم للغاية ويعكس القوة الحقيقية لفريق بيراميدز".

وأضاف: "اللقاء كان قويا أمام فريق كبير يمتلك خبرات واسعة في البطولات القارية، هذا الفوز يؤكد القيمة الفنية الكبيرة لفريق بيراميدز وقدرته على المنافسة بقوة في دوري أبطال إفريقيا".

وقدم بيراميدز أداء قويا بقيادة لاعبه الجديد ناصر ماهر، إذ سيطر على المجريات منذ صافرة البداية، واحتاج فقط الى عشر دقائق ليوقع على تفوقه حيث افتتح التسجيل برأسية من محمود عبد الحفيظ الذي استثمر عرضية ناصر ماهر المتقنة (10).

وبدا الفريق المغربي قليل الحيلة حيث لم يهدد المرمى المصري إلا نادرا، فيما اعتمد أصحاب الأرض على المرتدات.

وتمكن ناصر ماهر من تعزيز تقدم فريقه في الشوط الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة عكسية قادها زلاكة (74).

وأضاف أحمد عاطف الهدف الثالث من تسديدة قوية (80).

وفي مباراة أخرى، أخفق الترجي التونسي في العودة بنقاط المباراة الثلاث من أرض مضيفه سيمبا التنزاني بتعادلهما 2-2 في دار السلام ضمن المجموعة الرابعة.

ورفع الترجي رصيده الى ست نقاط في المركز الثاني خلف الملعب المالي (8 نقاط)، وأتلتيكو دي لواندا الأنغولي ثالثا بخمس نقاط فيما حصد سيمبا أول نقطة له وبقي رابعا.

وأحيا مولودية الجزائر الجزائري آماله بعدما تغلب على ضيفه سان إيلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي 2-0 على ملعب "علي لابوانت" في الدويرة ضمن المجموعة الثالثة التي يتصدرها الهلال السوداني برصيد 8 نقاط أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الثاني بخمس نقاط.

وارتقى المولودية إلى المركز الثالث بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام سان إيلوا الرابع.