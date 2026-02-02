وعاد مانشستر سيتي لنزيف النقاط مجددا في البطولة، وأضاع نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل المنافسة على لقب المسابقة العريقة، بعدما فرط في تقدمه 2 - صفر ليتعادل 2 - 2 مع الفريق اللندني، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ24 للبطولة، في العاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين حملا توقيع ريان شرقي وأنطوان سيمينو في الدقيقتين 11 و44 على الترتيب، قبل أن ينتفض توتنهام في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين بواسطة سولانكي، من بينهما هدفا خرافيا بـ(عقب القدم) في الدقيقتين 53 و70 على الترتيب، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وصرّح غوارديولا، في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية عقب اللقاء، الذي جرى بالعاصمة البريطانية لندن قائلا: "لقد كانت المباراة جيدة. بعد الهدف الذي استقبلناه، عانينا. لكننا عدنا مجددا. بصفة عامة، كان الأداء جيدا للغاية. للأسف لم نتمكن من الفوز".

وحول خطته التي دخل بها اللقاء، قال المدرب الإسباني: "كانت الخطة هي محاولة الاستحواذ على الكرة وتسجيل الأهداف وعدم استقبالها".

وعما تغير في اللقاء، كشف غوارديولا: "لقد ضغطوا أكثر على دفاعنا، وسجلوا هدفا، وبعد ذلك اكتسبوا زمام المبادرة. في بعض التحولات، لم نكن نملك السيطرة التي كانوا يتمتعون بها. لم تكن مشكلة كبيرة".

وعما إذا كان قد استبدل رودري بسبب بطاقته الصفراء، التي حصل عليها في المباراة، رد غوارديولا "لم يكن هذا هو السبب".

وتحدث مدرب سيتي عن الضربة التي تلقاها فريقه في سباق المنافسة على اللقب، حيث قال: "نحن نلعب بمستوى عالٍ. لم نكن نملك الثبات الكافي للفوز بالمباريات التي تمكن الآخرون من تحقيقها، 14 مباراة متبقية هو عدد كبير. ست نقاط (الفارق مع أرسنال). سوف نستعد للمباراة القادمة".

وبهذه النتيجة، أصبح في جعبة مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي، 47 نقطة في المركز الثاني.