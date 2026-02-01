وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الملكي 2-1، تلاسنا مفاجئا بين لاعبي المنتخب المغربي، تطور إلى اشتباك جسدي خفيف قبل تدخل زملائهما.

وتصدرت صور الاشتباك منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث أعرب نشطاء عن دهشتهم من وصول الخلاف إلى هذا الحد بين ركيزتين أساسيتين في تشكيلة "أسود الأطلس".

وانقسمت الآراء بين من اعتبر الواقعة "حماسا زائدا" في إطار التنافس الاحترافي، وبين من حذر من تأويل خلفيات هذا الصدام غير المتوقع.

وجاء هذا التوتر في وقت كان فيه دياز بطل المباراة، بعدما دخل بديلا لجود بيلينغهام ونجح في قلب الطاولة بصناعة هدف التعادل والحصول على ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، نفذها كيليان مبابي بنجاح.

وعزز هذا الفوز موقع ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب "الليغا"، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر.