وأوضح النادي الكتالوني، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق أُبرم مع النادي الأهلي في إطار تعزيز صفوف برشلونة أتلتيك بالمواهب الشابة، مشيرا إلى أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية الروتينية وقام بجولة داخل مرافق النادي، على أن يبدأ التدريبات مع زملائه خلال الأيام المقبلة.

ودخل حمزة عبد الكريم التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص أحد فرق برشلونة.

ويبلغ اللاعب من العمر 18 عاما، وتدرج في قطاعات الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يلفت الأنظار بمشاركته مع منتخب مصر تحت 17 عاما، لا سيما خلال ظهوره في كأس العالم للفئة العمرية نفسها.

ويتميز عبد الكريم بالحركة المستمرة والقدرة على الربط الهجومي، إضافة إلى حس تهديفي لافت، وسبق له الظهور مع الفريق الأول للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب مشاركته في عدد من مباريات كأس مصر، ما جعله محط اهتمام أندية أوروبية ساعية لاستقطاب المواهب الصاعدة.