وكان كوناتي قد غاب عن آخر 3 مباريات لليفربول، لكنه اختصر مدة غيابه المقررة سلفا عندما رأى حجم مشكلات الفريق دفاعيا، إذ يغيب 4 مدافعين.

وجاءت عودة كوناتي مؤثرة، إذ سجل الهدف الرابع في فوز ليفربول المثير 4-1 على نيوكاسل، السبت، ليحقق حامل اللقب أول انتصاراته في الدوري الممتاز منذ أكثر من شهر.

وقال سلوت: "مر بأسبوعين شديدي الصعوبة. كان يعتزم العودة بنهاية هذا الأسبوع مما يعني عدم تمكنه من المشاركة في هذه المباراة، لكن عندما رأى المشاكل التي واجهناها دفاعيا اتصل بي وقال أريد العودة لمساعدة الفريق أمام نيوكاسل".

وتابع المدرب الهولندي: "عاد يوم الأربعاء وتدرب معنا مرتين. لم يكتف بتسجيل هدف بل قدم مباراة رائعة، وكان الجمهور ممتنا للغاية طوال المباراة لا سيما في النهاية عندما سجل هدفه".

والتف زملاء كوناتي حوله، بمن فيهم الحارس أليسون بيكر الذي ركض طول الملعب للاحتفال معه بعد تسجيله الهدف، بينما كان اللاعب الفرنسي يجفف دموعه، ووقف الجمهور في أنفيلد وصفق له بحرارة.

وقال كوناتي لشبكة "تي إن تي سبورت": "تعجز الكلمات عن وصف ما أشعر به الآن، فقد مررت أنا وعائلتي بوقت عصيب جدا خلال الأسبوعين الماضيين، لكن هذه هي الحياة. تقبل الأمر صعب وليس لدينا خيار آخر".

وأضاف: "أعلم أن الفريق كان يعاني إصابات. أبلغني المدرب عبر الهاتف أن آخذ وقتي ولا داعي لاستعجال العودة. كانت العودة ومساعدة الفريق في ظل هذه الظروف أمرا مهما بالنسبة لي".

وجاء هدف كوناتي بعد تسجيل هوغو إيكيتيكي هدفين قبل نهاية الشوط الأول، كما أحرز فلوريان فيرتز هدفا أيضا، ليحقق ليفربول فوزه الأول في آخر 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى ليفربول مؤقتا إلى المركز الخامس في الترتيب بعد الفوز، متقدما بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد الذي يستضيف فولهام.