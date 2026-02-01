وحصد برشلونة 55 نقطة من 22 مباراة، متقدما بأربع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف رايو فايكانو الأحد، بينما بقي إلتشي في المركز 12 برصيد 24 نقطة.

وتمكن يامال من افتتاح التسجيل لبرشلونة قبل أن يدرك ألفارو رودريغيز التعادل لإلتشي في شوط أول حافل بالإثارة. ثم أضاف فيران توريس الهدف الثاني عندما مرر له دي يونغ الكرة ليسددها في سقف المرمى، قبل أن يختتم ماركوس راشفورد التسجيل في الدقيقة 72 بعد تمريرة عرضية منخفضة من جمال لم يستطع الدفاع صدها.

وسجل يامال هدفه الثالث عشر هذا الموسم في جميع المسابقات بعدما راوغ الحارس إيناكي بينا بعد تمريرة من داني أولمو. كما صنع يامال الهدف الثاني لفريقه، مؤكدا تأثيره الكبير في المباراة.

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة، حيث ارتدت كرة أولمو من العارضة، وأهدر توريس وراشفورد فرصًا محققة قبل تسجيل هدفيهما.

وبهذه النتيجة، يواصل برشلونة الحفاظ على سجله القوي في الدوري، معززا آماله في الحفاظ على الصدارة والتقدم نحو اللقب.