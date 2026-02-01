وأحرز فلوريان فيرتس وإبراهيما كوناتي الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بفارق 14 نقطة عن المتصدر أرسنال، بينما تراجع نيوكاسل إلى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

وقدم نيوكاسل بداية قوية وسجل أنتوني غوردون هدفه الأول في الدوري منذ أكثر من عام، في الدقيقة 36، ما أعطى الفريق الزائر أملا في تحقيق أول فوز على ملعب أنفيلد منذ عام 1994.

لكن التفاؤل لم يدم طويلا، إذ قلب إيكيتيكي موازين المباراة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 41 و43. وجاء هدفه الأول بتسديدة قوية عند القائم القريب بعد تمريرة من فيرتس، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة إلى الزاوية البعيدة بعد تمريرة من ميلوش كركيز.

وأضاف فلوريان فيرتس الهدف الثالث في الدقيقة 67 بتسديدة عند القائم البعيد بعد تبادل الكرة مع محمد صلاح، قبل أن يختتم إبراهيما كوناتي التسجيل في الوقت بدل الضائع، بعد عودته للملاعب إثر غياب دام مباراتين بسبب وفاة والده، وسط دعم زملائه الذين أحاطوا به وهو يمسح دموعه.

ولم يحقق ليفربول أي فوز في مبارياته الخمس السابقة بالدوري، مع أربعة تعادلات، لكنه كان يأمل أن تدفعه عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك فوزه الساحق 6-0 على قره باغ، إلى تغيير حظوظه في الدوري.

وعلق المدرب أرنه سلوت: "في الدقائق 15 الأخيرة من الشوط الأول، كان هناك تناغم رائع بين اللاعبين، وكانت الجماهير صاخبة للغاية. بنهاية الشوط الأول، كنا متقدمين 2-1، وفي الشوط الثاني أتيحت لنا فرص أكثر من كافية للوصول إلى نتيجة 3-1 بشكل أسرع، ولكن في النهاية، نتيجة 4-1 هي فوز كبير بالنسبة لنا".