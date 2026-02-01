وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت: "أهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي، في إنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار، ويؤكد مكانة مصر بين عظماء اللعبة قاريا وعالميا".

وأضاف: "فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والإنجازات للرياضة المصرية، لإسعاد شعبنا العظيم".

وكان منتخب مصر قد حسم اللقب بعد تفوقه على نظيره التونسي في النهائي، كما ضمن التأهل إلى كأس العالم لكرة اليد 2027 في ألمانيا، إلى جانب منتخبات تونس والجزائر والرأس الأخضر وأنغولا.

ومن المقرر أن يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بعثة المنتخب المصري لكرة اليد، صباح الأحد، في مطار القاهرة.