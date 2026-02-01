ورفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، معززا صدارته للمجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن الجيش الملكي الذي حل في المركز الثاني، متقدما بفارق الأهداف عن يانغ أفريكانز صاحب المركز الثالث، فيما بقي رصيد شبيبة القبائل عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وتقدم يانغ أفريكانز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء واستغلال خطأ دفاعي من لاعبي الأهلي، حيث فشل أليو ديانغ في قطع الكرة لتصل إلى إبراهيم حمد، الذي سددها بسهولة داخل الشباك.

ونجح الأهلي في إدراك التعادل في الدقيقة 60 عن طريق أليو ديانغ، بعد عرضية من أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء، هيأها محمود حسن تريزيغيه لديانغ، ليسددها بقوة في المرمى.

وفي المغرب، حقق الجيش الملكي فوزا مهما على شبيبة القبائل بهدف نظيف، سجله البديل حمزة خابا في الدقيقة 74، بعدما تلقى تمريرة من زميله أوجستو كارنيرو، وضعها مباشرة في الشباك.

وحاول الفريق الجزائري العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، واندفع هجوميا بحثا عن التعادل، إلا أنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من جانب الجيش الملكي، الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وفي الجولة الخامسة، يحل الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل يوم 7 فبراير، فيما يلتقي الجيش الملكي مع يانغ أفريكانز في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة نفسها.