وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، أنه لا تراجع عن العقوبة، موضحا أن القرار اتخذ داخل الطائرة قبل الوصول إلى تنزانيا، التزاما بلوائح ومبادئ النادي.

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "إمام عاشور أخطأ وتمت معاقبته، وتحدثت مع قادة الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود تريزيغيه، وأكدت لهم أن القرار نهائي ولن يتم التراجع عنه".

وأوضح صلاح الدين أن العقوبة تضمنت تغريم اللاعب مليونا ونصف المليون جنيه، مع التدريب بشكل منفرد لمدة أسبوعين، جرى احتسابها من يوم الواقعة.

وأضاف أن آخر مباراة تندرج تحت نطاق العقوبة ستكون أمام الإسماعيلي يوم 11 فبراير المقبل، وبعدها يحق للاعب العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن قرار مشاركة إمام عاشور في المباريات بعد انتهاء العقوبة يبقى بيد المدير الفني للفريق، السويدي ييس توروب.