وقال صبحي، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، إنه يعبر عن امتنانه لعائلته وأصدقائه وكل من دعمه بكلمة طيبة أو دعاء، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان له أثر كبير في تخطي المرحلة الماضية.

وخص جناح بيراميدز بالشكر ملاك ناديه الحالي نادي بيراميدز، مشيدا بثقتهم وموقفهم الإنساني منذ البداية، كما وجه شكرا خاصا إلى مجلس إدارة الأهلي على ما وصفه بـ"الموقف الإنساني والدعم القانوني" حتى انتهاء الأزمة، مضيفا: "الأهلي بيتي ولم ولن أنسى فضله علي".

واختتم رمضان صبحي رسالته بالاعتذار لكل من حاول التواصل معه ولم يتمكن من الرد، مؤكدا أن جميع الرسائل وصلت وكان لها أثر بالغ في نفسه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه لمدة عام في قضية تزوير محررات رسمية، مع قرار بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات، فيما من المنتظر أن تعيد محكمة الاستئناف فحص أوراق الدعوى للفصل النهائي في مصير الحكم.

يذكر أن إدارة الأهلي كانت قد كلفت شادي البرقوقي، المستشار القانوني للنادي، بالانضمام إلى فريق الدفاع عن صبحي، وتقديم الدعم القانوني اللازم له بصفته أحد أبناء النادي السابقين.