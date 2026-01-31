وذكرت القائمة أن أكبر 100 دافع ضرائب قدموا إجمالي 5758 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025، مقابل 4985 مليار جنيه إسترليني في 2024.

وللمرة الأولى انضم لاعبا كرة قدم إلى القائمة، حيث ظهر هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المرتبة 72، بدفع نحو 16.9 مليون جنيه إسترليني ضرائب خلال العام الماضي.

وحسب "صنداي تايمز"، بلغت الفاتورة الضريبية لصلاح جناح ليفربول 14.5 مليون جنيه إسترليني.

ولأول مرة، تصدر القائمة المليارديران الشقيقان بيتر وفريد دون، مؤسسا شركة "بيتفريد" عملاقة المراهنات، إذ دفعا 400 مليون جنيه إسترليني، ليتجاوزا بذلك كبار الموسيقيين ورجال الأعمال والنجوم الرياضيين.

وشملت الشخصيات المعروفة الأخرى في القائمة جيه كيه رولينغ مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" في المرتبة 36، بفاتورة ضريبية قدرها 47.5 مليون جنيه إسترليني، والموسيقي إد شيران في المرتبة 64، بدفع ضرائب قدرها 19.9 مليون جنيه إسترليني.