وقال لوزان، الخميس، إن بلاده مستعدة لاستضافة النهائي، مشيرا إلى أن إسبانيا تقود الملف التنظيمي بنسبة 55 في المئة.

وأوضح لوزان في فعالية في مدينة إماها ديمورسيا جنوب شرق إسبانيا: "هناك قائمة أولية تضم 20 مدينة مستضيفة، سنرى كم منها سيبقى وأيها سيتم اختياره، لا يزال أمامنا طريق طويل، ولكننا مستعدون وندافع عن كرة القدم الإسبانية باعتبارها رائدة عالميا سواء الرجالية أو النسائية".

وصرح لوزان، الإثنين، في حفل لتوزيع الجوائز رابطة الصحافة الرياضية في مدريد: "ستقود إسبانيا كأس العالم 2030، وسيقام نهائي البطولة هنا".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تصريحاته الخميس كانت أكثر تحفظا من تلك التي أدلى بها الإثنين.

ولطالما روجت وسائل إعلام إسبانية لملعب "سانتياغو برنابيو"، الذي تم تجديده مؤخرا، كملعب محتمل للنهائي، إلا أن تقارير أخرى أشارت إلى احتمال استضافة المغرب للمباراة.

ووفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، يأمل المغرب في استضافة المباراة النهائية على ملعب الحسن الثاني، قيد الإنشاء، والذي من المقرر أن يصبح أكبر ملعب كرة قدم في العالم بسعة 115 ألف متفرج بعد اكتماله المخطط له عام 2028.

كما قام نادي برشلونة بتجديد ملعبه كامب نو، وقد يتقدم هو الآخر بطلب لاستضافة المباراة النهائية.