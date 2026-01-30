ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، السبت، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة، إن لاعب الوسط إمام عاشور أخطأ بعدم الانضمام إلى بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، موضحاً أنه شدد منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية على أن مصلحة الفريق تأتي أولاً، وهو ما استلزم توقيع عقوبة على اللاعب، معتبراً أن الأمر "كاف في الوقت الحالي".

وكان النادي الأهلي قد أعلن، أمس الخميس، توقيع غرامة مالية على إمام عاشور قدرها 1.5 مليون جنيه مصري، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، مع خضوعه لتدريبات منفردة خلال فترة الإيقاف.

وعن مواجهة يانغ أفريكانز، أوضح مدرب الأهلي أن فريقه قدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية، ونجح في تسجيل أهداف مميزة، ما ساهم في تعزيز ثقة اللاعبين، مشيراً إلى أن مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الأهلي 2-0 في الإسكندرية، شهدت أداءً جيداً وإهدار عدد من الفرص.

وأضاف توروب أن موقف الأهلي في المجموعة "مميز"، حيث يتصدر الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه يانغ أفريكانز، فيما يحتل الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

وشدد على أن المباراة المقبلة لن تكون سهلة في ظل امتلاك الفريق التنزاني عناصر قوية، مؤكدا ضرورة اللعب من أجل الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة، خاصة أن الأهلي لا تزال أمامه ثلاث مباريات في هذا الدور.

كما أشار المدرب الدنماركي إلى أن الأهلي ظهر بشكل جيد في مباراة الذهاب، رغم عودة اللاعبين الدوليين قبلها بـ72 ساعة فقط بعد مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أن الفريق وصل إلى درجة جيدة من الجاهزية، وأن جميع اللاعبين مستعدون لتقديم أفضل ما لديهم في مواجهة الغد.