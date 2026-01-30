ووفقا لصحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت"، فإن عبد الكريم يُعد من الأسماء الواعدة التي لفتت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 17 عاما، حيث يرى متابعون أنه يمتلك مقومات تؤهله للسير على خطى نجم ليفربول محمد صلاح في المستقبل.

تفاصيل الصفقة

وأفادت المصادر ذاتها بأن الاتفاق بين برشلونة والنادي الأهلي المصري يقضي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، مقابل مبلغ يتراوح بين 3 و5 ملايين يورو، يرتبط بجملة من المتغيرات والحوافز المتعلقة بالأداء.

ومن المقرر أن يقوم الأهلي أولا بتجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، قبل إعارته إلى برشلونة حتى نهاية الموسم، حيث سينضم إلى فريق برشلونة ب (الفريق الرديف)، الذي يشرف عليه المدافع البرازيلي السابق جوليانو بيليتي.

وبعد نهاية الموسم سيقرر برشلونة التوقيع مع اللاعب أو إنهاء الإعارة وإعادته للأهلي المصري.

من هو حمزة عبد الكريم؟

يُعد حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في كرة القدم المصرية، وبرز اسمه بقوة عقب مشاركته في كأس العالم تحت 17 عاما، حيث قدم مستويات لافتة.

وخلال البطولة، سجل عبد الكريم هدفين وصنع هدفا واحدا في 4 مباريات، وهي أرقام كانت كافية لجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يتحرك برشلونة لحسم الصفقة سريعا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة برشلونة القائمة على استقطاب المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، تمهيدا لتطويرها داخل منظومة النادي، على أمل تصعيدها مستقبلا إلى الفريق الأول.