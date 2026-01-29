ومن المقرر أن تُقام المباراة في 28 مارس 2026، خلال فترة التوقف الدولي، حيث يقود فريق أساطير ليفربول النجم السابق ستيفن جيرارد، على أن تذهب جميع عائدات اللقاء لدعم أنشطة مؤسسة نادي ليفربول، وفقا لما أورده موقع "ليفربول إيكو".

ويشغل كلوب حاليا منصب السفير الفخري للمؤسسة الخيرية، وسيشارك في الجهاز الفني خلال اللقاء، في امتداد لعلاقته الطويلة مع المبادرات المجتمعية للنادي، إذ يُعد من أبرز الداعمين للمؤسسة، وكان المتحدث الرئيسي في حفل العشاء السنوي الذي أقيم في مايو الماضي.

وتحمل المباراة طابعا رمزيا خاصا لكلوب، نظرا لارتباطه الوثيق بالفريقين، حيث سبق له تدريب بوروسيا دورتموند لعدة سنوات، قاده خلالها إلى استعادة مكانته في صدارة كرة القدم الألمانية، محققا ألقاب الدوري والكأس، قبل أن يكتب واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ليفربول الحديث على مدار تسعة مواسم في "أنفيلد".

وستُخصص عائدات المباراة لدعم برامج المؤسسة في مجالات التشغيل والتوظيف، ومساعدة أفراد المجتمع على إيجاد فرص عمل واكتساب مهارات مهنية عبر الإرشاد والتدريب، ضمن هدف طويل الأمد تسعى المؤسسة من خلاله إلى دعم نصف مليون شخص في كل موسم بحلول عام 2030.

وتعيد هذه العودة كلوب مجددًا إلى أجواء "أنفيلد"، لكن بعيدا عن ضغوط المنافسة، وفي مشهد يجمع بين كرة القدم والبعد الإنساني، ويؤكد استمرار تأثير المدرب الألماني داخل أسوار النادي حتى بعد رحيله عن منصبه الفني.