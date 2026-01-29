وجاء في بيان للأهلي المصري: "قرر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، إيقاف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه، نظرًا لتخلفه عن السفر مع الفريق صباح اليوم إلى تنزانيا للمشاركة في مباراة يانغ أفريكانز المحدد لها بعد غد السبت، ضمن فعاليات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري الأبطال".

وأضاف: "سوف يؤدي اللاعب تدريباته منفردًا طوال فترة الإيقاف".

وكانت مواقع مصرية نقلت عن مصدر داخل النادي الأهلي أن عدم سفر إمام عاشور جاء بشكل غير متوقع، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري حاول التواصل مع اللاعب خلال الساعات الماضية، إلا أن "هاتفه كان مغلقا"، على أن تتضح ملابسات الموقف خلال الساعات المقبلة، وفقا لمواقع مصرية.

وبذلك، خرج إمام عاشور من قائمة المباراة بسبب الظرف الطارئ الذي منعه من السفر، دون صدور توضيح رسمي حتى الآن بشأن أسباب غيابه.