وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وبينما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3 -2 على ريال مدريد، الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين، كان الفريق البرتغالي بحاجة إلى هدف رابع لضمان التأهل إلى الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وهو ما تحقق برأسية مذهلة من تروبين، ليصبح خامس حارس مرمى يسجل في تاريخ المسابقة.

وانتشرت لقطة لمورينيو، وهو يطلب بحزم من حارس المرمى، التوجه للركنية والمشاركة مع الهجوم، لينفذ حارس المرمى الأوامر ويصبح بعدها بلحظات بطل الليلة.

هذه اللقطة أثارت إعجاب المتابعين بحنكة المدرب المخضرم، وتعليماته التي أدت إلى تأهل بنفيكا.

وقال مورينيو، ضاحكا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أقول دائما إن كل شيء في كرة القدم بالنسبة لي هو مجرد تكرار لما حدث في السابق، ولكن هذه اللحظة هي الأولى من نوعها".

وأضاف: "كنا نعلم أن هذا الرجل الضخم قادر على فعل ذلك، فقبل أسبوعين خلال مواجهة بورتو كان قريبا من التسجيل، وبطبيعة الحال جودة تنفيذ الكرة العرضية كانت الأهم، لكنه هدف مذهل له".

واعترف مورينيو بأنه عاش لحظات من الارتباك والتوتر بسبب تضارب المعلومات حول الحسابات المعقدة للتأهل في الجولة الأخيرة، موضحا: "عندما أجريت التبديلات الأخيرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قيل لي إن النتيجة كافية، فأردت إغلاق الأبواب دفاعياً، ولكن بعد ثوانٍ قليلة أخبروني أننا بحاجة لهدف خر، ولم يكن بإمكاني إجراء المزيد من التبديلات".

وختم حديثه بالقول: "شعرت بالانزعاج في تلك اللحظة وتساءلت لماذا لم يخبروني قبل التبديل، لكننا حافظنا على كبريائنا، وكان تحديَّ للاعبين هو الفوز بغض النظر عن التأهل، وقد حققوا ذلك أمام ريال مدريد بطريقة لا تُصدق".