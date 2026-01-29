ونقلت مواقع مصرية عن مصدر داخل النادي الأهلي أن عدم سفر إمام عاشور جاء بشكل غير متوقع، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري حاول التواصل مع اللاعب خلال الساعات الماضية، إلا أن "هاتفه كان مغلقا"، على أن تتضح ملابسات الموقف خلال الساعات المقبلة، وفقا لمواقع مصرية.

وبذلك، خرج إمام عاشور من قائمة المباراة بسبب الظرف الطارئ الذي منعه من السفر، دون صدور توضيح رسمي حتى الآن بشأن أسباب غيابه.

فيروس معد

وبعد هذه الأنباء، خرجت إحدى المواقع المصرية، لتؤكد أن سبب غياب عاشور، هي إصابته بفيروس معد.

وأكد الموقع أن اللاعب معزول داخل منزله بسبب الفيروس.

بعثة الأهلي تغادر القاهرة

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة في التاسعة والنصف من صباح الخميس، متجهة إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة يانغ أفريكانز على ملعبه ووسط جماهيره.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأخير مساء الأربعاء على ملعب مختار التتش، حيث ركّز الجهاز الفني على بعض الجوانب التكتيكية، لا سيما تصحيح الأخطاء الدفاعية، والاستعداد لمواجهة الضغط الهجومي المتوقع من الفريق التنزاني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام يانغ أفريكانز، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.