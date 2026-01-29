السؤال الأبرز كان حول عقوبة الإيقاف التي تعرض لها نجم المغرب أشرف حكيمي وزميله إسماعيل صيباري، ومدرب السنغال ونجوم آخرون لأسود التيرانغا، واحتمالية غيابهم عن كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، خاصة بعد عبارة "الإيقاف لعدد من المباريات الرسمية"، وكلا المنتخبين لن يخوضا أي مباريات رسمية قبل كأس العالم.

هل يغيب المعاقبون عن المونديال؟

وبالإضافة لعقوبات الاتحادين المالية، فأن عددا من اللاعبين من الطرفين، ومدرب السنغال، تعرضوا لعقوبة الإيقاف لعدد من المباريات الرسمية.

وكان السؤال الأبرز، هل يعني ذلك الحرمان من خوض مباريات بطولة كأس العالم 2026، بما إنها البطولة الرسمية المقبلة، والتي ستنطلق بعد 5 أشهر؟

الجواب هو.. لا، لن تشمل العقوبات المونديال، وذلك وفقا لمقال نشره موقع "بي بي سي".

وطالت العقوبات إيقاف أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ، وإيقاف زميله إسماعيل صيباري لمدة 3 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي.

ومن الجانب السنغالي، تم إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، ولما تسبب فيه من إساءة لسمعة اللعبة، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار، وإيقاف إيليمان نداي لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم، وإيقاف إسماعيلا سار لاعب السنغال لمدة مباراتين رسميتين بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

وجميع هؤلاء سيستطيعون اللعب في المونديال بشكل طبيعي، وقد يتم إيقافهم بعدها خلال المباريات الرسمية في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2027، وهي مباريات لا تحمل أهمية كبيرة نظرا لسهولتها بالنسبة لمنتخبين بحجم المغرب والسنغال.