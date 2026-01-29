وقال بدر سحلي في فيديو تعريفي عنه "أنا فهد طويق، أول سعودي ينضم إلى شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) في فئة الوزن الثقيل الفائق، وأطمح إلى تغيير العالم، وستكون WWE شركة المصارعة العالمية الترفيهية هي منصتي لتحقيق ذلك".

وأضاف "جئت من شمال المملكة، من مدينة نيوم، لأني بطل في مصارعة الذراعين ورفع الأثقال، والتحقت بمركز الأداء، وهو أعلى وأهم مكان لمن يسعى لأن يصبح مصارعًا محترفًا، حيث يُحسب العمل بدقة وتكون الجاهزية للمواجهة حاضرة دائمًا".

وختم المصارع السعودي رسالته: "وبلغتي وتراثي الأصيل، أسعى لرفع اسم بلادي عاليًا، وسأحقق ذلك من خلال WWE".