وأهدر هالاند فرصة مبكرة بضربة رأس مرت بجوار القائم، لكنه عوّض ذلك في ⁠الدقيقة 11 عندما أرسل ‍جيريمي دوكو تمريرة متقنة اخترقت دفاع الفريق الزائر ووضعت المهاجم النرويجي في ‌مواجهة مباشرة ‍مع أوجوران تشاكر، ليسدد من فوق الحارس ويسجل هدفه الأول من اللعب المفتوح ‌في عشر مباريات.

وساهم دوكو في الهدف الثاني، عندما راوغ اثنين من المدافعين ومرر لزميله الفرنسي شرقي الذي أطلق تسديدة مباشرة في المرمى ⁠في الدقيقة 29.

ولحقت أيضا أندية برشلونة الإسباني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي والثلاثي الإنجليزي ليفربول وتوتنهام وتشيلسي بكل من آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في التأهل المباشر لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول ثمانية أندية في جدول الترتيب.

وأنهى آرسنال مرحلة الدوري في الصدارة محققا العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، وذلك بعد الفوز على كايرات ألماتي الكازاخي بنتيجة 3 - 2 مساء الأربعاء.

وفي المركز الثاني، جاء بايرن ميونيخ برصيد 21 نقطة وذلك بعد الفوز 2 - 1 خارج ملعبه على آيندهوفن الهولندي.

وارتقى ليفربول للمركز الثالث برصيد 18 نقطة بفوز كاسح على ضيفه كاراباخ الأذربيجاني بنتيجة 6 - صفر، يليه منافسه المحلي توتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد فوز ثمين خارج ملعبه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2 - صفر.

وتساوت أربعة أندية برصيد 16 نقطة، حيث تفوق برشلونة بفارق الأهداف بتواجده في المركز الخامس بعد الفوز 4 - 1 على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي، يليه تشيلسي سادسا بعد فوز ثمين خارج ملعبه على نابولي الإيطالي بنتيجة 3 - 2.

وقفز سبورتينغ لشبونة للمركز السابع برصيد 16 نقطة أيضا بفوز ثمين خارج ملعبه على أتلتيك بلباو الإسباني بنتيجة 3 - 2، بينما حجز مانشستر سيتي آخر بطاقات التأهل المباشر بحلوله في المركز الثامن بعد الفوز على غلطة سراي التركي.