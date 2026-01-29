ورفع بطل إسبانيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما ودّع ضيفه المسابقة نهائيا باحتلاله المركز الحادي والثلاثين برصيد 8 نقاط.

وعاش مشجعو العملاق الكاتالوني لحظات صعبة بعد تأخر فريقهم بهدف الإيسلندي فيكتور داداسون (4)، لكن فريقهم ردّ بقوة في الشوط الثاني بفضل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (48) ولامين يامال (60) والبرازيلي رافينيا (68 من ركلة جزاء) والبديل الإنكليزي ماركوس راشفورد (85).

وسيخوض ريال مدريد الإسباني الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-4 الأربعاء، ليتأهل صاحب الأرض بدوره إلى الملحق في الثواني الأخيرة من الوقت البدل الضائع.

ورغم ثنائية المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (30 و58)، إلا أن الخسارة أدت إلى تراجع الريال، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (15)، للمركز التاسع في دور المجموعة الموحدة، خارج المراكز الثمانية الأولى التي تضمن التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

وفي المقابل، حجز بنفيكا الذي يشرف عليه مدرب النادي الملكي السابق جوزيه مورينيو بصعوبة المركز الرابع والعشرين الأخير المؤهل بفارق الأهداف، بفضل هدف سجله في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع.